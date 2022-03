nieuws

Foto: Joris van Tweel

Er staat een droog en zonnig lenteweekeinde voor de deur.

De nachtvorst van de afgelopen dagen is verdwenen want in de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur niet verder dan 5 graden boven nul.

Zowel zaterdag als zondag is het droog met zonnige perioden. Bij een matige zuidoostelijke wind wordt het 14 of 15 graden.

Maandag is het bewolkt en kan er wat regen vallen, maar de dagen daarna is het weer droog en zonnig met temperaturen rond de 14 graden.

