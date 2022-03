sport

Foto Andor Heij: SC Stadspark - PKC 83

Er zijn in het amateurvoetbal op zondag weer diverse wedstrijden afgelast vanwege coronabesmettingen. Er zijn vier Groninger clubs bij betrokken.

In de eerste klasse F gaat SC Stadspark – Jubbega niet door en in 2L de stadsderby Gruno – FC Lewenborg. In 3B is Forward – Asser Boys afgelast.

De wedstrijden worden waarschijnlijk doordeweeks ingehaald.