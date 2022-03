Waterschap dient verzoek in om waterberging De Onlanden uit te breiden

nieuws

Foto: Robert Wieringa voor Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest wil de waterberging van De Onlanden met 5,2 miljoen kuub uitbreiden. Een verzoek hiertoe is ingediend bij de provincie Drenthe.

Het verzoek is het gevolg van een onderzoek dat het waterschap vorig jaar met de noordelijke regio gedaan heeft naar de toekomst van De Onlanden. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat bij extreme weersituaties er ruimte moet komen voor 5,2 miljoen kubieke meter extra water. De Onlanden kan op dit moment tussen de 7,5 en de 8 miljoen kubieke meter water herbergen in geval van extreme weersituaties. Daar moet dus ruim 5 miljoen bijkomen. De bedoeling is dat de uitbreiding gerealiseerd gaat worden aan de zuidzijde van De Onlanden. In 2025 moet het plan klaar zijn.

Volgens het waterschap heeft de afgelopen weken laten zien waarom de waterberging zo belangrijk is. Twee weken geleden viel er in enkele dagen veel neerslag waardoor het bergingsgebied De Onlanden ingezet moest worden. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten, één van de beheerders van het gebied, liet toen al weten dat zonder het bergingsgebied de nood in de stad hoog zou zijn geweest. Het waterschap laat weten dat de omgeving nauw wordt betrokken bij de plannen. Op 22 maart is er een digitale bijeenkomst, op 29 maart, 5 en 7 april zijn er informatiebijeenkomsten in Eelderwolde, Roderwolde en Peize.