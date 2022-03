Wanneer woningen en ziekenhuizen zonder gas komen is Gronings gas allerlaatste redmiddel

nieuws

Pas wanneer huishoudens zonder aardgas komen te zitten, kan er aanspraak worden gemaakt op gas uit het Groningenveld. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw woensdag laten weten.

De afgelopen periode liet het kabinet weten dat het Groningse gas het allerlaatste middel is waar naar gegrepen wordt. Wat dat precies betekende was tot woensdag een vraagteken voor de Tweede Kamer. “Groningen komt alleen in beeld als er een tekort is aan gas”, laat de staatssecretaris weten op vragen van verschillende fracties. “Dan moet je denken aan situaties waarbij ziekenhuizen niet meer verwarmd kunnen worden, of wanneer je thuis de verwarming aan zet, maar er gebeurt niets.”

Mocht er een situatie ontstaan met te weinig aardgas, dan ligt er een plan klaar. Volgens de staatssecretaris wordt eerst met besparingen geprobeerd om alles in de benen te houden. Vervolgens worden grote industriële bedrijven, die veel aardgas verbruiken, afgeschakeld. Daarna moet gedacht worden aan het afschakelen van huishoudens en ziekenhuizen. “Dan sta je ook voor de keuze of je dan een beroep gaat doen op het Groningenveld, maar het is echt het allerlaatste redmiddel.”