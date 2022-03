Waarschuwing: Sirenes loeien maandagmiddag om 12.00 als test, niet vanwege Oekraïne

Vanwege de oorlog in Oekraïne zou er maandagmiddag om 12.00 uur onrust kunnen ontstaan door het afgaan van de sirenes. De overheid kondigt de test op deze eerste maandag van de maand daarom expliciet aan.

De sirenes worden op iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.

Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, is er wel sprake van alarm. Mensen moeten dan direct naar binnen, deuren en ramen sluiten en elektronische ventilatie uitzetten.

Als u de sirenes maandagmiddag niet heeft gehoord om 12.00 uur, kunt u dat melden bij de regionale brandweer in uw veiligheidsregio.

— Brandweer Groningen (@BRWGroningen) March 4, 2022