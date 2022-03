Waardig Wonen Huis zoekt nieuwe bewoners: “Vijf bewoners nodig om 24-uurszorg in de benen te houden”

nieuws

Het Waardig Wonen Huis aan de Molukkenstraat zoekt nieuwe bewoners. Bewoners zijn nodig om de 24-uurszorg op de locatie mogelijk te houden.

De locatie biedt een thuis aan mensen met dementie. “Het is een kleinschalige locatie waar we plek hebben voor vijf bewoners”, vertelt Eelke Wiersma. “Op dit moment hebben we twee bewoners. Het komt er simpel gezegd op neer dat we ruimte hebben voor drie bewoners. Dat is belangrijk, omdat we met alleen vijf bewoners de locatie exploitatie technisch draaiende kunnen houden. De mensen krijgen namelijk op onze locatie 24-uurszorg. We hebben altijd twee of drie zorgmedewerkers rondlopen. Echter kunnen we de 24-uurszorg alleen financieel in de benen houden als we vijf bewoners hebben.”

Drie sterfgevallen in de afgelopen periode

Wiersma wil duidelijk niet spreken van paniek. “Dit is een situatie die behoorlijk uitzonderlijk is. We spreken van gemiddeld één doorstroming per jaar. Daarmee bedoelen we dat er gemiddeld per jaar één kamer vrij komt. De coronapandemie zijn we tot nu toe wonderwel goed doorgekomen. Alleen zijn in de afgelopen wintermaanden drie bewoners overleden, waardoor er ruimte beschikbaar is gekomen. Een uitzonderlijke en bijzondere situatie.”

Sfeer proeven

De locatie van het Waardig Wonen Huis bevindt zich nabij het Odensehuis waar dagelijks activiteiten zijn. “Hoe snel de kamers bezet zullen zijn? We vinden het vooral belangrijk dat bewoners zich hier prettig voelen. Dat proces heeft tijd nodig. Vaak verlaat je een woning waar je al heel lang woont. Een vertrouwde plek die je inruilt voor iets nieuws. Daarom is familie van tevoren ook van harte welkom om hier eerst de sfeer te komen proeven. Men kan contact met ons opnemen door een mailtje naar dit mailadres te sturen, of door te bellen naar 06 – 29216568.” Via deze website vind je meer informatie.