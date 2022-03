VVD deelt noodfluitjes uit aan vrouwen in Poelestraat

nieuws

Foto: Rik Heiner

Als er donderdagavond een fluitje klinkt in de binnenstad, kan het zijn dat iemand zich niet veilig voelt. De lokale afdeling van de VVD deelde ‘noodfluitjes’ uit aan vrouwen in de Poelestraat, om aandacht te vragen voor één van haar speerpunten tijdens de verkiezingen: Het vergroten van het gevoel van veiligheid in de gemeente.

De fractie ging donderdagavond met ongeveer vijfhonderd fluitjes de binnenstad in. De fluitjes waren voornamelijk bedoeld voor vrouwen, maar ook mannen mochten een fluitje meenemen.

Met de actie wil de partij de roep om meer cameratoezicht in de binnenstad kracht bijzetten. “We willen dat iedereen zich veilig voelt en voldoende cameratoezicht is een relatief simpele maatregel die daarbij kan helpen”, aldus kandidaat-raadslid Rik Heiner. “Als er iets gebeurt en de camera’s pikken het op, dan kan de politie er op afgaan. Ook kunnen de beelden dienen als bewijsmateriaal en dat is iets wat nu nog vaak fout gaat. Daders gaan nu soms nog vrijuit, omdat er niet altijd voldoende bewijs is.”

Heiner benadrukt dat de actie van donderdagavond een ludieke actie betreft en niet bedoeld is als echte oplossing voor het veiligheidsprobleem: “Door het uitdelen van de fluitjes kunnen mensen het idee krijgen dat we van de slachtoffers het probleem maken of hen de verantwoordelijkheid geven en dat is niet wat we willen. De daders zijn het probleem. En met extra cameratoezicht willen we ervoor zorgen dat zij hun straf niet ontlopen.”

Kandidaat-raadsleden Sabine Koebrugge (links) en Yaram van Silfhout (rechts) halen een kluwen fluitjes uit elkaar om ze uit te kunnen delen – Foto’s: Paul Blom Yaram van Silfhout halen de kluwen fluitjes uit elkaar om ze uit te kunnen delen – Foto’s: Paul Blom