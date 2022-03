VV Helpman over uitbreiding De Esserberg: “Het past nu zoals het past, we kunnen niet groeien”

nieuws

Foto; Google Maps - Streetview

De nood is hoog bij sportclubs op sportpark De Esserberg. Door ruimtegebrek kunnen clubs niet groeien en is uitbreiding noodzakelijk.

Maandagmiddag trok Stichting Landelijk Gebied Haren aan de bel. Zij zijn niet blij dat de gemeente Groningen een ‘voorkeursrecht’ heeft aangevraagd op een aantal graslanden achter sportcomplex De Esserberg. Het voorkeursrecht betekent dat de huidige eigenaren van de grond deze alleen mogen verkopen aan de gemeente Groningen. Als dit gebeurt dan wordt de bestemming veranderd van ‘agrarisch met waarden’ naar ‘sportdoeleinden en eventueel andere maatschappelijke bestemmingen’. Volgens de stichting wordt met deze overeenkomst de afspraak geschonden dat het gebied tussen Haren en Stad groen moet blijven.

“We kunnen niet groeien”

“Bij ons is de situatie nu zo dat het past zoals het past. We kunnen niet groeien, en dat is ontzettend vervelend.” Aan het woord is voorzitter Jan van der Lei van VV Helpman. “Wij zijn niet de enige club die hier op het park zitten. Ik weet bijvoorbeeld dat de rugbyclub ook erg hard aan het groeien is. Bij Be Quick is de situatie stabiel, of krimpt het ledenaantal een beetje. Voor ons betekent het dat we een elftallenstop hebben. Er kan op dit moment niets meer bij. En dat is heel vervelend. Kijk, ik zit niet te wachten op een club met duizend leden, maar je moet wel kunnen groeien.”

Sportnota

Van der Lei moet ook voetballers teleurstellen. “In deze tijd zien we altijd een toename. Leden van The Knickerbockers die stoppen met voetballen, die komen vaak naar ons. Maar ruimte om een extra elftal in te plannen is er niet. En dat is in strijd met de sportnota van de gemeente Groningen waarin afgesproken is dat er altijd voldoende groei moet zijn.”

Kunstgrasveld

Afgelopen zaterdag opende wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport een kunstgrasveld bij VV Helpman. “Het capaciteitsprobleem speelt al een hele tijd. En dit is de oplossing geweest. Een kunstgrasveld met verlichting dat veel ruimer inzetbaar is in combinatie met het voorkeursrecht voor de weilanden. Dat hier voor gekozen is heeft onder andere te maken met het budget dat vanuit de gemeente beschikbaar was.”

“Bij de jeugd zit de groei er flink in”

Toch lijkt er met het voorkeursrecht dat er niet snel aanspraak kan worden gemaakt op de grasvelden. “We komen uit een hele gekke situatie. Als vereniging zien wij de gevolgen van de coronapandemie. Niet alle voetballers en voetbalsters die voor de pandemie bij ons actief waren zijn teruggekomen. Door de harde lockdowns vermoeden wij dat sommigen andere hobby’s hebben gevonden. Het aantal dames dat voetbalt kalft bijvoorbeeld af, echter zit bij de jeugd de groei er flink in. Dat biedt op dit moment wat ruimte. Daarnaast verwacht ik verdere groei omdat we in 2024 honderd jaar bestaan. Dat gaat een groot lustrumfeest worden. In de aanloop daar naar toe kan ik me voorstellen dat veel mensen dan juist lid willen worden, haha. Maar zonder gekheid, de uitbreiding is nodig. En dat zeg ik niet alleen namens ons, maar dat zeg ik sportparkbreed.”

“De weilanden blijven net zo groen als dat ze nu zijn”

De kritiek van Stichting Landelijk Gebied Haren begrijpt Van der Lei niet direct. “Het zijn weilanden. En als wij er gebruik van gaan maken dan blijven ze net zo groen als dat ze nu zijn. Het andere alternatief is dat er bebouwing op komt. Dus het is maar net de vraag wat je liever hebt. Sport en recreatie, of huizenbouw.”