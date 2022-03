VV Helpman in haar nopjes met gloednieuw kunstgrasveld: “We kunnen nu veel meer”

nieuws

Met het nemen van een strafschop door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport werd het veld officieel geopend. Foto: VV Helpman

VV Helpman is in haar nopjes met het nieuwe kunstgrasveld. Het veld werd zaterdag officieel geopend door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport.

“We hebben er een feestelijk moment van gemaakt”, vertelt voorzitter Jan van der Lei. “Er was taart, er waren springkussens voor de kinderen en we hadden een ballonnenboog geplaatst. De officiële opening bestond uit het nemen van een penalty door mevrouw Jongman. Van tevoren hadden we gezegd, of de strafschop nu raak of mis gaat, bij beide keren is het veld geopend. De beste voetballers missen tenslotte ook wel eens van 11 meter. Dat was maar goed ook, want de penalty werd gemist, maar desondanks konden we toch een feest vieren waarbij we van die knalpijpen met confetti hebben afgevuurd. Naderhand is overigens alles weer opgeruimd. Mocht je een artikeltje maken, zet er dan maar in dat JO13-2 geweldig werk heeft geleverd bij het schoonmaken.”

“Trainingscapaciteit is flink opgekrikt”

Het kunstgrasveld is een langgekoesterde wens. “Niet alleen van ons maar ook Be Quick en de rugbyvereniging die op de Esserberg actief is, zagen het wel zitten. Met een kunstgrasveld kunnen wij namelijk onze trainingscapaciteit flink opkrikken. Maak je gebruik van natuurgras, dan kun je het niet zo intensief gebruiken omdat de grasmat er onder lijdt.” Van der Lei ziet daarnaast nog een andere tendens: “Heel veel jongeren groeien op met het spelen op kunstgras. Zij weten niet beter. Daarom was een kunstgrasveld achter onze kantine altijd al erg in trek. Nu is ook ons hoofdveld, voor de kantine, van kunstgras en dat is prachtig. De hele entourage, alles. Het is heel mooi geworden.”

Verlichting

Maar dat is niet alles. Ook de verlichting werd aangepakt. “We hebben inderdaad nieuwe verlichting gekregen waardoor we nu in de donkere periode ook langer kunnen trainen. Dus onze capaciteit is op alle fronten flink uitgebreid. Wel zitten er in dit systeem nog wat kinderziektes. Er is een qr-code nodig om de verlichting in- en uit te schakelen. Dat werkt nog niet helemaal goed. Onlangs kreeg ik in de late avond een berichtje dat alle verlichting nog brandde. Wat ik zei, wat kinderziektes en mensen die nog moeten wennen aan dit systeem. Maar ik ben er van overtuigd dat het uiteindelijk heel goed gaat werken, en ook dat we er energie mee gaan besparen.”