Foto: 112 Groningen

Een auto met pech strandde donderdagmiddag op een afrit vanaf knooppunt Westerbroek richting de Winschoterweg.

Door de gestrande auto werd de afrit volledig geblokkeerd. Daardoor ontstond er een flinke file op en voor de afrit.

De auto moet worden weggesleept. Pas als dat gebeurd is, kan de afrit weer worden vrijgegeven. De verwachting is dat dit rond het begin van de avond is gebeurd.