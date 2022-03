Vrouw (21) krijgt taak- en celstraf voor gijzeling en afpersing in Groningse taxi

nieuws

Foto: Leonid Mamchenkov via Flickr

Het afpersen van een jongeman in een Groningse taxi kost een 21-jarige vrouw een taakstraf van 150 uur. De vrouw kreeg ook een celstraf van 59 dagen opgelegd, maar die had de vrouw al volbracht in voorarrest.

Twee weken geleden eiste het OM nog een werkstraf van tweehonderd uur tegen de vrouw, naast de celstraf van 59 uur. De rechter matigde de staf vanwege de lange looptijd en vanwege gebrekkig bewijs in één van de misdrijven waarvan de vrouw werd verdacht. Het OM betoogde dat de vrouw anderen zou hebben aangezet tot het fungeren als geldezel voor witwaspraktijken, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Meegenomen jas leidt tot gewelddadige afpersing

De vrouw en een vriendin reden op 30 maart 2020 in een taxi over de Grote Markt. Ze nodigden op het marktplein twee jongemannen uit om met hen mee te rijden. De taxi zette één van de twee mannen af bij zijn woning. Deze man nam de jas mee van één van de twee vrouwen. Die actie kwam de andere mannelijke passagier duur te staan. Ze gijzelden de andere jongeman in de taxi en bevolen de chauffeur door te rijden. De jongeman werd in de taxi mishandeld en bedreigd. Ook moest de man gedwongen zestig euro overmaken aan de 21-jarige vrouw. Bij de Hoornse Plas mocht de verdachte uitstappen.

De medeverdachte heeft het voorval in de taxi vanaf enig moment gefilmd. Dat filmpje kwam op het internet terecht en werd veel gedeeld. De verdachte durfde geen aangifte te doen van het incident, maar de politie en het OM namen de zaak alsnog op zich. De politie spoorde de twee vrouwen op en nam hun telefoon in beslag.

Ook veroordeling voor witwassen en diefstal

Daaruit bleek ook dat dezelfde verdachte ook betrokken was als ‘geldezel’ bij witwaspraktijken. Een deel van de opgelegde straf is voor dit misdrijf. Daarnaast kreeg de vrouw staf voor het stelen van laptops bij een klant, waarvoor ze werkte via een escortservice.