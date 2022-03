Vrijwilligers geven Oekraïense vluchtelingen in Haren Nederlandse les: “De -g- vinden ze lastig”

nieuws

Foto: Willemijn Kemp

Een groep vrijwilligers in Haren is afgelopen week begonnen om de Oekraïense vluchtelingen, die in het Nescio Hotel verblijven, Nederlandse les te geven.

“We hebben op donderdag en vrijdag lessen gegeven”, vertelt Willemijn Kemp. “De lessen vonden plaats in de Biotoop in Haren. Op donderdag waren er honderd mensen aanwezig, op vrijdag vijftig. De eerste les was vooral bedoeld om het ijs te breken, om ze vertrouwd te laten raken. Zo hebben we hen bijvoorbeeld onthaald met koffie en stroopwafels. Daarna zijn we naar de collegezaal gegaan, waar we wat eerste schreden hebben gezet. Het begon met een kennismaking door middel van het opschrijven van de naam op een sticker. Na een algemeen gedeelte is iedereen in groepjes aan de slag gegaan. Samen met de Stichting Oekraïners in Nederland hadden we vellen papier gemaakt met daarop het Nederlandse woord en de Oekraïense en Russische vertaling. Ook is er door drie vrijwilligers, Sam, Leonie en Maaike, een versie van het spel Memory gemaakt waar we gebruik van hebben gemaakt.”

“Hun spieren zijn niet echt op de -g- klank getraind”

Wat Kemp opviel was de gedrevenheid. “Op een gegeven moment wilden we een pauze inlassen, maar iedereen wilde doorgaan. Ze wilden geen pauze. En ze lieten heel duidelijk weten dat ze heel graag de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen. Mijn inschatting is ook dat sommigen ver gaan komen.

Dus de wil is er. Lastig is het wel. Zo blijkt dat ze de -g- in bijvoorbeeld ‘hoe gaat het’ moeilijk uit kunnen spreken. Hun spieren zijn niet echt op die klank getraind.”

Men spreekt vooral Oekraïens en Russisch

Ondertussen rijst de vraag of een Nederlandse les echt nodig is. “Ik denk het wel. Vanaf 1 april kunnen Oekraïense vluchtelingen zonder veel problemen aan de slag op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is dan prettig en handig dat je een klein beetje Nederlands spreekt. Daarnaast zien we dat deze groep die in Haren verblijft voornamelijk Oekraïens, Russisch en Arabisch spreekt. Er zijn een aantal mensen die uit Syrië of Palestina komen, die de oorlog in Syrië ontvlucht zijn, in Oekraïne zijn opgevangen en nu opnieuw voor een oorlog moeten vluchten. Engels wordt er tot op zekere hoogte gesproken, waarbij ook al verschillende mensen hebben aangegeven Engels te willen leren.”

Komende tijd vaker lessen

De lessen worden gegeven door vrijwilligers. “We hebben in onze groep een aantal mensen die een klein beetje Russisch spreken, die daar in het verleden lessen in hebben gevolgd. De komende tijd willen we dit verder gaan professionaliseren. Want ja, er komt een vervolg. Toen we vroegen wie een vervolg-les ziet zitten, toen stak vrijwel iedereen zijn of haar hand op.”