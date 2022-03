Vrijdag vrijwel overal droog; temperatuur tot na het weekend niet in dubbele cijfers

nieuws

Na de sneeuw van donderdagmiddag- en avond blijft het de komende twee dagen vrijwel overal droog in Groningen. De zon krijgt tot en met zondag af en toe de kans tussen de wolken, maar de temperaturen komen tot na het weekend niet in de dubbele cijfers. Vanaf zondagmiddag keren de buien terug, maar krabbelt het kwik weer iets op, aldus OOG-weerman Johan Kamphuis.

Het KNMI gaf voor donderdagmiddag, donderdagavond en vrijdagochtend de weerswaarschuwing ‘code geel’ af voor Groningen. Dat deed het meteorologisch instituut in verband met gladheid, zowel door sneeuw als door bevriezing van natte weggedeelten. Groningen moet daar tot vrijdagochtend 10.00 uur rekening mee houden, met name in het verkeer.

In de loop van de vrijdag trekken de laatste buien weg uit de provincie, zo stelt Kamphuis: “Vrijdag blijft het vrijwel overal droog en wordt het 7 graden. Er is veel bewolking, maar vanmiddag kan de zon nu en dan af en toe doorbreken. Ook waait er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 4 tot 5.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag vriest het opnieuw licht in Groningen (-2 graden). De temperatuur loopt volgens Kamphuis in de loop van zaterdag op naar 7 graden: “Zaterdag is er nu en dan zon en blijft het droog. De noordoostenwind is matig, rond windkracht 3. In de nacht van zaterdag op zondag vriest het opnieuw twee tot vier graden. Zondag valt er een bui, maar is er ook nu en dan zon Het wordt opnieuw 7 graden bij een matige westenwind.”

In de nacht van zondag op maandag volgt opnieuw regen, aldus Kamphuis. Dat is volgens de OOG-weerman in de dagen daarna vaker het geval: “Na het weekend valt er dagelijks regen in de vorm van buien. Maar is er ook af en toe ruimte voor de zon. Het kwik krabbelt op naar 10 graden.”