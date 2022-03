Vrijdag volop zon, maar vanaf zaterdag meer wolken; later volgende week kans op winterse bui

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De zon voert vrijdag en zaterdag nog de boventoon in het Groningse weerbeeld en ook de temperaturen blijven eerst gemoedelijk. Maar vanaf zaterdagmiddag komt er meer bewolking onze kant op en beginnen de temperaturen aan een langzame daling. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

De vrijdag begint met kans op een mistbank, maar die klaren snel op. “Verder is er veel zon en wordt het 16 graden bij een zwakke noordenwind, windkracht 2”, voorspelt Kamphuis. “In de nacht daalt de temperatuur naar minima rond de 2 of 3 graden.”

Volgens Kamphuis houdt het zonnige weer zaterdag in eerste instantie aan, maar komt daar in de loop van de dag verandering in. “In de middag neemt de bewolking vanuit het noorden toe. Het wordt 14 graden bij een zwakke noordenwind”, aldus Kamphuis. “Zondag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 13 graden en de wind blijft zwak, rond windkracht 2.”

Dan gaan de temperaturen toch echt naar beneden, voorspelt Kamphuis: “Maandag wordt het nog 12 graden, maar dinsdag nog maar 8 of 9. Geleidelijk aan neemt ook de kans op lichte nachtvorst toe. Hardnekkige wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Mogelijk dat er later in de week ook een winterse bui of regen gaat vallen. Het zachte weer zijn we dan voorlopig wel even kwijt.”