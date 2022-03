Vrijdag veel zon; weekend wordt minder stralend

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De dag voor het weekend kent nog stralend weer, maar in de dagen daarna neemt de bewolking toe en is er op zondagavond zelf kans op wat regen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Volgens Kamphuis is er vrijdag veel zon, met later op de dag enkele sluierwolken. De OOG-weerman voorspelt temperaturen tot 12 graden, bij een vrij krachtige zuidoostenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of vijf.

“Ook zaterdag en zondag zijn er zonnige perioden, maar is er ook bewolking zodat het beduidend minder stralend is”, aldus Kamphuis. “Het blijft erg zacht met 13 of 14 graden en de zuidoostenwind is afgenomen naar matig, windkracht 3 tot 4. Zondagavond neemt de kans op wat lichte regen toe en ook maandag is er kans op wat lichte regen. Dan is het met 10 graden een stuk minder zacht.”

Daarna gaat het kwik weer flink de lucht in, stelt Kamphuis: “Dinsdag tot en met donderdag wordt het overdag 14 of 15 graden. Soms is er wat bewolking, maar vaak schijnt de zon. De lente zet dan ook gewoon door, al is het soms even wat minder stralend.”