Vrachtwagens vol goederen naar Oekraïne

De oorlog in Oekraïne woedt door, hierdoor ontstaan er grote tekorten onder de inwoners van het land. Vooral de vraag naar medicijnen, voedsel en slaapzakken is groot. Daarom is de stichting Oekraïners in Nederland druk bezig om samen met vrijwilligers deze goederen inzamelen.

Stichting Oekraïners in Nederland heeft een aantal weken terug de eerste oproep geplaatst en sindsdien, loopt de inzamelingsactie als een vuurtje.

AZexpress helpt de stichting met het sorteren en transporteren van goederen. Mede-oprichter Kenan Kafarov heeft hier een persoonlijke reden voor. Hij komt zelf uit Azerbeidzjan en kan zich dus goed verplaatsen in de Oekraïners. Daarom zet hij zijn bedrijf in om hulp te bieden aan de Oekraïners.

Ook kinderen zamelen spullen in. Zo heeft Yara een hele auto vol knuffels voor Oekraïense kinderen ingezameld.