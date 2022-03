Vrachtwagen vol Groningse brandweerspullen op weg naar Oekraïne

nieuws

Foto via Brandweer Groningen

In een paar dagen tijd zamelden Groningse brandweerposten een vrachtwagen vol bruikbare spullen in voor de brandweermensen in Oekraïne. Laarzen, handschoenen, helmen, bluspakken, brandblussers, medicijnen, EHBO-dozen, zaklampen en een oud waterkanon gaan vandaag onderweg naar het door oorlog getroffen land.

De oproep voor de inzameling ging begin deze week uit naar alle brandweerposten in de provincie. Volgens de brandweer reageerden veel posten positief en kwamen zij in actie. Ook meerdere bedrijven en organisaties hebben spullen gedoneerd. “Het is mooi dat we in korte tijd zo’n goed georganiseerde actie hebben kunnen opzetten”, vertelt logistiek medewerker Martin Agema. “Mede dankzij de chauffeurs van logistiek, die gisteren de hele dag hebben rondgereden om de spullen op te halen bij de posten.”

De meeste Groninger brandweerlieden voelen een connectie met hun collega’s in Oekraïne, waar nu een groot gebrek heerst aan goed materieel. “Het gevoel dat je collega’s daar zo hard aan het werk zijn, en dat ze eigenlijk niet de goede middelen hebben, geeft de motivatie om iets te willen doen”, aldus Agema. Ploegchef Lydia Thoma-Folkersma van de brandweer in Slochteren vult aan: “Het is mooi om te zien dat we in zo’n korte tijd toch best veel hebben kunnen verzamelen. En dat alleen door even een appje in de groep te zetten. Een kleine moeite met een groot resultaat.”