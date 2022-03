Vraagtekens of tijdelijke Gerrit Krolbrug wel dit jaar gerealiseerd gaat worden

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is nog maar de vraag of de tijdelijke Gerrit Krolbrug dit jaar gerealiseerd gaat worden. Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer lijkt het sowieso na de zomer te gaan worden.

Aanleiding voor de reactie van Broeksma zijn vragen van raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. Hij wilde van de wethouder weten hoe het er eigenlijk voor staat met de Gerrit Krolbrug. “Onder leiding van Rijkswaterstaat, die de brug maakt, werkt een projectteam, waar de gemeente Groningen onderdeel van is, aan een tijdelijke oplossing”, vertelt Broeksma. “De beoogde oplossing bestaat uit hellingbanen die aan één van de bestaande loopbruggen worden bevestigd. Het ontwerp wordt op dit moment uitgewerkt en is binnenkort beschikbaar.”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “Afhankelijk van arbeidsmarkt en materiaal schaarste”

De aanbesteding en de inkoop wordt door Rijkswaterstaat voorbereid. “Of dat dit jaar nog lukt is de vraag. Het is afhankelijk van de arbeidsmarkt maar heeft ook te maken met materiaalschaarste. We hebben allemaal de ontwikkelingen in de wereld gezien, waardoor onder andere de prijzen van staal de lucht zijn ingeschoten. Deze factoren beïnvloeden de snelheid. Op dit moment ga ik er vanuit dat de tijdelijke oplossing niet eerder dan na de zomer gereed is.”

Leemhuis: “Het lijkt erop alsof Rijkswaterstaat een tijdje niets heeft gedaan”

Leemhuis: “Ik ga hier mijn verbazing uitspreken. In mei ligt de brug er een jaar uit. Dit antwoord doet het overkomen alsof Rijkswaterstaat een tijdje niks heeft gedaan, waardoor de tijdelijke oplossing nu pas na de zomer gereed komt. Via het College zou ik Rijkswaterstaat op willen roepen om haast te maken. We hebben het over één van de belangrijkste fietsroutes van heel Nederland.”

Wethouder Broeksma: “Als je mij vraagt of dit sneller had gemoeten, dan zeg ik ja”

Broeksma: “Die aanmoediging hebben wij niet nodig. Sinds 15 mei vinden we al dat er zo snel mogelijk iets moet gebeuren. Daarbij moet gezegd worden dat de wisseling van het nieuwe kabinet in Den Haag de zaak ook geen goed heeft gedaan. Er is nu in ieder geval 60 miljoen beschikbaar gesteld voor de Gerrit Krolbrug, en voor de tijdelijke brug hebben we het ook over een bedrag met zeven cijfers dat beschikbaar is gesteld. Daarnaast is er voor gekozen om niet een algemene aanbesteding uit te voeren, maar een één op één, waardoor het sneller kan. Maar als u mij vraagt of dit sneller had gemoeten, dan zeg ik ja.”