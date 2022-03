Vorig jaar dertien procent minder woninginbraken in gemeente

nieuws

Foto: S_Salow via Pixabay

Net als in de rest van Nederland is het aantal woninginbraken in de gemeente Groningen vorig jaar aanzienlijk gedaald. Waar er in 2020 nog 411 inbraken werden gepleegd in de gemeente, waren dat er vorig jaar slechts 354. Dat blijkt uit data van de politie en verzekeringsvergelijker Independer.

De 354 woninginbraken in de gemeente Groningen kwamen neer op 2,6 inbraken per duizend inwoners. In 2020 werden nog drie op de duizend inwoners van de gemeente slachtoffer van een woninginbraak.

In de provincie als geheel daalde het aantal woninginbraken met 6,2 procent in 2021. Dat is een relatief lage daling ten opzichte van de 23,1 procent die landelijk te zien was in de inbraakcijfers. Het Ommeland van Groningen werd vorig jaar dan ook meer geliefd door inbrekers. In de gemeentes Eemsdelta, Midden-Groningen en Stadskanaal was juist een stijging te zien in het aantal woninginbraken, ten opzichte van 2020.

Independer verwacht dat het aantal inbraken in woningen dit jaar weer gaat stijgen. “Mensen waren natuurlijk meer thuis door de lockdowns vanwege de corona-uitbraak”, aldus Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer. “Maar we zijn nu weer meer van huis.”