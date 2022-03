Voorronde wereldkampioenschap papieren vliegtuigjes gooien in Forum

Het is er weer: het wereldkampioenschap papieren vliegtuigjes gooien! De regionale voorronde in Groningen was afgelopen vrijdag in het Forum.

Het is dé wedstrijd papieren vliegtuigjes gooien voor studenten, met 62 deelnemende landen en bijna 500 qualiflyers. Deelnemers moesten hun eigen vliegtuigje vouwen en proberen zover mogelijk te gooien. Het record staat op 56,61 meter. Een ander onderdeel is hoe lang je vliegtuigje in de lucht blijft.

De Nederlandse finale is op 30 april in Sugar City (Halfweg) waarna de winnaars naar Salzburg zullen ‘vliegen’ voor de Red Bull Paper Wings World Finals.