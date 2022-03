Voorronde voor NK papieren vliegtuigjes gooien in Forum Groningen

nieuws

Foto: Dietmar Rabich via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Volgende week vrijdag wordt in het Forum Groningen een landingsbaan neergelegd, waar Groningse studenten een gooi kunnen doen naar deelname aan de Nederlandse finale van de Red Bull Paper Wings. Dat is het officieuze kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien.

Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat de wedstrijd wordt gehouden, als gevolg van de coronacrisis. Tijdens de voorronde in het Forum wordt er gestreden in drie categorieën: langste vliegtijd, verste worp en meest creatieve vlucht. Bij de afgelopen editie in 2019 stond het record op 13.33 seconden vliegen en de grootste afstand afgelegd met een papieren vliegtuigje was maar liefst 56.61 meter.

De winnaars in de drie eerder genoemde categorieën gaan door naar de landelijke finale op 30 april in Sugar City (Amsterdam) waarna de winnaars van het NK naar Salzburg gaan voor de Red Bull Paper Wings World Finals.

Inschrijven voor de wedstrijd in het Forum is niet nodig. De ‘qualifier’ in het Forum is op vrijdag 18 maart vrij toegankelijk tussen 15:30 en 17:30 uur. Meer informatie is te vinden op de website van het evenement.