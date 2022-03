Voormalig Nesciohotel in Haren per direct beschikbaar om ruim 200 Oekraïners op te vangen

nieuws

De gemeente Groningen heeft het voormalige Nesciohotel in Haren beschikbaar gemaakt om 230 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft daarvoor alle vluchtelingen in corona-quarantaine weggehaald uit het voormalige hotel.

Het COA bevestigde vrijdagochtend dat alle vluchtelingen die in quarantaine zaten in het hotel naar een opvanglocatie in Oude Pekela zijn gebracht. De gemeente Groningen vroeg het COA om dat mogelijk te maken, zodat het hotel beschikbaar komt om er Oekraïense vluchtelingen in op te vangen. Het COA kan de opvang van Oekraïners niet zelf coördineren, omdat de vluchtelingen geen visumplicht hebben voor Nederland. Volgens het COA ligt de coördinatie daarom bij de gemeente.

De gemeente bevestigt de ingebruikname van de locatie. Vanaf vrijdag is de locatie klaar om de eerste mensen te huisvesten. De mensen die de gemeente gaat opvangen, komen zowel vanaf het aanmeldcentrum in Ter Apel, vanuit particuliere initiatieven en vanuit de gemeente zelf.

De Veiligheidsregio’s in Nederland zijn allemaal gevraagd om in ieder geval duizend vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De komende dagen gaat de Veiligheidsregio Groningen kijken hoe daaraan voldaan kan worden. Meer opvanglocaties zijn daarom in de maak.