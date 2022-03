Voormalig gitarist van The Police komt in september naar De Oosterpoort

nieuws

Foto: SPOT Groningen

Andy Summers, de voormalig gitarist van The Police, komt in september een concert geven in De Oosterpoort. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt.

Summers werd eind jaren zeventig beroemd als gitarist van The Police. De band bracht slechts vijf albums uit, maar die gingen wereldwijd als zoete broodjes over de toonbank. In 1986 verdween de band. Summer bleef echter actief als gitarist en als fotograaf. Tussen 1982 en 2017 bracht hij veertien, veelal instrumentale soloalbums uit en acht albums in samenwerking met andere muzikanten, onder wie Robert Fripp, John Etheridge, Benjamin Verdery en Victor Biglione.

In 2021 verscheen zijn vijftiende soloplaat, Harmonics of the Night, na Metal Dog in 2015 en Triboluminescence in 2017, het slotstuk van wat Summers beschouwt als trilogie. “Wat je hoort zijn breed uitgesponnen, sferische, instrumentale stukken, die, deels, dienden als soundtrack bij een expositie van zijn foto’s in Pavilion Populaire in Montpellier”, schrijft SPOT Groningen.

Het concert vindt plaats op 30 september in De Oosterpoort. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 10.00 uur.