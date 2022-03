Voorlopig geen rondleidingen in Russisch Orthodoxe Kerk na bedreigingen

nieuws

Archieffoto

Er worden voorlopig geen rondleidingen gegeven in de Russisch Orthodoxe Kerk in Groningen. Aanleiding zijn recente bedreigingen.

Op korte termijn zou een groep buurtbewoners een bezoek brengen aan de kerk voor een bezichtiging. Vanwege de situatie in Oekraïne nam men contact op waarop men te horen kreeg dat het beter is om het bezoek niet door te laten gaan. Volgens Vader Onufry van de kerk heeft men momenteel te maken met haatmails en anonieme Molotov bedreigingen.

Afgelopen maandag liet Vader Onufry al aan het Dagblad van het Noorden weten met bedreigingen te maken te hebben. Terwijl er in de kerk geld wordt ingezameld voor de Oekraïense vluchtelingen in Polen. “Door de oorlog wordt alles zwart-wit. Alles waar ‘Russisch’ voor staat, is ineens slecht. Terwijl lang niet alle kerkgangers hier überhaupt Russisch zijn. Wij hebben leden uit Oekraïne, Georgië, Nederland”, laat Vader Onufry aan het Dagblad weten.