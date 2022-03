Voorjaar klopt op de deur bij amateurtuiniers Golden Raand: “Zonnebloemen krijgen zeker een plekje”

nieuws

Met de zon aan de hemel en oplopende temperaturen is ook op volkstuincomplex Golden Raand in Stad het voorjaar begonnen.

“Het is zo fijn en prettig om hier te zijn”, vertelt tuinster Aukje Atsma. “Vorig jaar tijdens de harde lockdown kwam ik hier om de zinnen te verzetten, om gewoon even fijn aan de slag te kunnen. En nu doe ik dat opnieuw. De zorgen rond de coronapandemie zijn momenteel wat minder actueel, maar we hebben er een nieuwe crisis voor terug gekregen in Oost-Europa.”

Storm heeft flink huisgehouden

Op het volkstuincomplex wordt veel werk verzet. “De storm van vier weken geleden heeft flink huisgehouden. Veel tuinhuisjes en kassen zijn beschadigd geraakt. Dus er is al veel puin geruimd, en er is ook nog wel wat te ruimen. Komende week komt er geloof ik een container waar kapotte spullen in gedeponeerd kunnen worden.” Maar dan het voorjaar: “Ja, dat is prachtig. Hoewel we eigenlijk twee groepen hebben. De één begint in februari al met de voorbereidende werkzaamheden en de voorpret, de ander begint pas in mei.”

“Ik wil sowieso een bloemenstrook aanleggen”

De huidige periode is de ideale tijd om te zaaien. “Als ik met mensen hier praat dan zijn er velen die dit seizoen iets nieuws willen proberen. Er is ook een deel dat in een schema heeft vastgelegd wat ze wanneer willen gaan eten en daar dus ook naar verbouwen. Wat ik zelf ga doen? Ik wil sowieso een bloemenstrook aanleggen. Dat is goed voor de vlinders en bijen en het oogt ook nog eens prachtig. Ik realiseer me dat het een heel verschil is met hoe het vroeger ging. Bloemen hoorden er niet bij, het werd als frivool beschouwd. Aardappels en groenten waren de hoofdmoot.”

Tarwe, boekweit en zonnebloemen

De oorlog in Oekraïne heeft ook duidelijk gemaakt dat de graanproductie in de wereld in gevaar komt. Speelt men daar op het volkstuincomplex ook op in? Word er bijvoorbeeld meer graan en boekweit verbouwd? “Nee. Dat komt ook omdat dat eigenlijk alleen zinvol is als je meerdere hectares tot je beschikking hebt. Zoals een vriend van mij het omschrijft, tuinieren hier is gefröbel op de vierkante centimeter, haha. Maar zonnebloemen krijgen dit jaar op mijn tuin wel een plekje!”

Volkstuincomplex Golden Raand is al jaren een groot succes. Het succes is ook zo groot dat men een wachtlijst heeft. “Wat wel leuk is om te vertellen, is dat op zaterdag mensen bij ons welkom zijn. Onze tuin is dan van 09.00 tot 16.30 uur te bezoeken waarbij gasten ook een kopje koffie of thee kunnen krijgen.”