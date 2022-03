Voorbereidingen ‘Grote Lijsttrekkersdebat’ in volle gang: “Alle partijen zullen aan bod komen”

nieuws

Foto Evert Janse.

In Forum Groningen wordt maandagavond in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het Grote Lijsttrekkersdebat gehouden. Het debat is een productie van OOG TV, het Dagblad van het Noorden en Forum Groningen.

“Of ik al zenuwachtig ben?”, herhaalt presentator Wouter Holsappel van OOG Tv de vraag. “Nee, dat valt heel erg mee. Ik ben een persoon die pas in het uur voor de uitzending wat zenuwen krijgt. Met de voorbereiding gaat het ook goed. Eigenlijk hoeft er nu ook helemaal niets meer te gebeuren. Alleen het uitschrijven van de teksten op de kaartjes voor de presentatoren. Zodat je een houvast hebt als het nodig is. Op maandag hebben we dan een doorloop. Zodat je even een paar keer op de vloer kunt staan en het gevoel krijgt om in de schijnwerpers te staan. Ook de cameraposities nemen we in deze doorloop mee.”

“Kort en krachtig”

Het debat wordt gehouden in de Rabo Studio van Forum Groningen waar lijsttrekkers met elkaar in debat gaan over thema’s als armoede, leefbaarheid, duurzaamheid, participatie, wonen en veiligheid. “Het zal allemaal heel kort en krachtig zijn. Partijen willen heel graag heel lang praten om de inhoud duidelijk naar voren te laten komen. Daar hebben we geen tijd voor. Voor het publiek is het denk ik vooral interessant om in de gaten te houden hoe partijen met elkaar omgaan. Welke partijen zoeken al wat toenadering, welke partijen blijven op afstand van elkaar.”

Debat

Bij de aanstaande verkiezingen doen zestien partijen een gooi naar een raadszetel. “Er zijn ook heel wat nieuwe partijen die meedoen. Ook zij zijn aanwezig. Zij krijgen de mogelijkheid om in dertig seconden hun programma te pitchen, om zich voor te stellen. Daarnaast gaan alle partijen met elkaar in debat over de thema’s. Dat zal in verschillende rondes gebeuren waarbij twee partijen tegenover elkaar staan.”

Live

Het Grote Lijsttrekkersdebat is live te volgen via het kanaal van OOG Tv. “Ook kan het bekeken worden via de website van het Dagblad. Zitplaatsen in de Rabo Studio zijn inmiddels allemaal uitverkocht. Publiek is wel welkom op de publiekstribune van Forum Groningen waar het debat via een groot scherm te volgen zal zijn.” Via Platform F wordt het debat met een gebarentolk uitgezonden.

