Voltooiing opknapbeurt voor studentenflats Selwerd feestelijk opgeleverd

Foto via Lefier

Nu ook de laatste van de drie studentenflats in Selwerd is opgeknapt, was het tijd voor een feestje. Vrijdagmiddag werden de flats feestelijk opgeleverd, in aanwezigheid van wethouder Roeland van der Schaaf.

De drie studentenflats van Lefier in de Groningse wijk Selwerd kregen in de afgelopen 4 jaar een grondige metamorfose. De gebouwen zijn nu duurzame, gasloze flats met moderne, half-zelfstandige studentenkamers. De kamers zijn groter geworden, goed geïsoleerd en huurders hoeven minder voorzieningen te delen.

De verbouwing was zeer ingrijpend. De drie flats werden vrijwel geheel gestript en vanaf het betonnen skelet opnieuw opgebouwd. Aannemer Van Wijnen is dan ook trots op het resultaat. “Het projectteam bleef elkaar uitdagen en continu naar vormen zoeken om efficiënter te werken. Dat heeft het totale project tot een groot succes gemaakt”, aldus Luuk Hoiting, projectleider bij Van Wijnen Groningen. “We zijn er trots op dat we als Van Wijnen een bijdrage hebben kunnen leveren aan het wezenlijk verruimen van een goede studentenhuisvesting in de stad.”

Ook verhuurder Lefier is blij met de wijze waarop het project is voltooid. De flats zijn goed geïsoleerd en dankzij een aansluiting op het warmtenet gasloos. “In 2050 moet onze woningvoorraad CO2-neutraal zijn en liefst eerder”, vertelt Pieter Witzenburg, directeur vastgoed van Lefier. “We maken daarom flink tempo met de verduurzaming van onze woningen. Samen met Van Wijnen hebben we in één klap 1000 studentenkamers een mooie upgrade gegeven: grotere kamers met betere voorzieningen en bovendien zeer energiezuinig.”

Foto via Lefier