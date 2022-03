Volgende week ook avonds werkzaamheden achter Hoofdstation; mogelijk hinder voor omgeving

nieuws

Foto via Groningen Spoorzone

Aannemer Strukton ziet zich genoodzaakt om de komende periode soms ook buiten kantoortijden te werken aan de nieuweondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling bij het Hoofdstation Groningen. Dat kan eventueel hinder opleveren voor de omgeving.

Volgens Strukton vinden de meeste werkzaamheden gewoon overdag plaats, maar is het soms toch noodzakelijk om ook in de avonden en weekenden te werken. Dit duurt dan tot uiterlijk 23:00 uur en op zondag tot 19:00 uur. Naar verwachting geven de werkzaamheden in de avonduren geen overmatige hinder voor de omgeving. Wel is er meer bedrijvigheid op de bouwplaats.

Betonstort gaat dag en nacht door

Van donderdag 24 maart 00:01 uur t/m vrijdag 25 maart 23:59 uur is dat misschien wel het geval. Dan stort Strukton onderwaterbeton in het tweede deel van de bouwkuip aan de zuidzijde. Het storten van het onderwaterbeton moet in één keer gebeuren en gaat dus dag en nacht door.

Het pompen van het beton kan enig geluid geven in de directe omgeving, maar zorgt naar verwachting niet voor overmatige hinder. Het beton komt in ongeveer 250 betonwagens, die via de bestaande busbaan naar en van het werkterrein rijden.

Spoor deels buiten dienst in laatste week van mei

Van dinsdag 24 mei 01:00 uur tot en met maandag 30 mei 05:00 uur vindt er een gedeeltelijke buitendienststelling van het spoor plaats. Dan gaat Strukton dag en nacht aaneengesloten werken aan het verleggen van de huidige sporen 7 en 8 naar het spoordek. Ook wordt het monumentale seinhuis verhuisd naar een tijdelijke plek op het perron. Ook de hulpbrug wordt in deze periode verder afgebouwd.