Foto: Patrick Wind (112Groningen)

Op de Pleiadenlaan bij winkelcentrum Paddepoel is dinsdagmiddag een voetganger gewond geraakt bij een verkeersongeluk.

De voetganger werd aangereden door een personenauto. De gewonde voetganger werd door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet bekend of het slachtoffer is meegenomen naar een ziekenhuis.

De politie kwam ter plaatse om de gegevens van de betrokkenen te noteren. De toedracht van het ongeval is niet bekend.