Voetbalkamp Groningen in actie voor Oekraïne

Foto: Zuzana Sabonova Photography - www.zuzka.nl

Voetbalkamp Groningen heeft een bedrag van 500 euro overgemaakt naar Giro 555 vanwege de situatie in Oekraïne. Dat heeft de organisatie op sociale media laten weten.

“We hebben besloten om 5 euro per deelnemer over te maken naar Giro 555”, schrijft het Voetbalkamp. “Inmiddels hebben we het bedrag voor de eerste honderd deelnemers overgemaakt naar de rekening van de Samenwerkende Hulporganisaties. Shoot balls, not people.”

Afgelopen vrijdag was er al 137,4 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Voetbalkamp Groningen beleeft dit jaar haar 39e editie. In het voorjaar vindt er een 3-daagse plaats van 2 tot en met 4 mei. In de zomervakantie zijn er twee voetbalkampen, van 18 juli tot en met 22 juli en van 22 augustus tot en met 26 augustus.