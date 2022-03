Vliegtuig van Canadese luchtmacht landt op Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een Airbus van de Canadese luchtmacht is zondagavond op Groningen Airport Eelde geland. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een toestel van de Canadian Armed Forces op Eelde landt.

De landing vond plaats rond 19.15 uur. “Het is een heel bijzonder toestel”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Het gaat om een Airbus A310-300 van de Canadian Armed Forces. Zulke toestellen zie je hier normaal nooit.” Het toestel was eerder op de dag opgestegen vanaf Saguenay Bagotville Airport, iets ten noorden van de stad Québec, in Canada.

De precieze reden waarom het militaire toestel op Eelde is geland, is onduidelijk. Naar alle waarschijnlijk heeft het te maken met de grote militaire luchtmachtoefening Frisian Flag die de komende periode op vliegbasis Leeuwarden wordt gehouden. Het bijzondere toestel trok in ieder geval veel bekijks. “Veel spotters waren rond de landingsbaan te vinden om foto’s en filmpjes te maken. Het vliegtuig is na de landing richting het gebouw van de KLM Flight Academy getaxied.”

Bekijk hier de landing:

Vliegtuigspotters Opgelet! ⚠️🛬 Volgens FR24 komt er vanavond een heel bijzonder toestel aan op Groningen Airport Eelde. Het gaat om een Airbus A310-300 van de Canadian Armed Forces. Het toestel landt rond 19:00 op Drentse bodem. Ga jij dit vliegtuig spotten? Updates volgen 👇🏼 pic.twitter.com/jpsijgj85V — Tom Roek (@roequavic) March 13, 2022