Vijf tips na mishandeling automobilist aan Korreweg

Het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ van dinsdagavond heeft vijf tips opgeleverd over een mishandeling in Groningen. Dat meldt de politie.

In het programma werden beelden getoond van de mishandeling. Het ging om een verkeersruzie op 14 december vorig jaar. Daarbij werd een 35-jarige man uit Midden-Groningen aan de Korreweg in de stad tegen het hoofd geschopt en geslagen door de passagier van een personenauto.

Volgens de politie begon de verkeersruzie op de Oosterhamrikkade. De chauffeurs van de twee betrokken auto’s reden na het conflict achter elkaar aan. Nabij de Korreweg zette de bestuurder de auto naast die van het slachtoffer. De verdachte opende het portierraam en begon het slachtoffer uit te schelden. De verdachte stapte vervolgens uit de auto en er ontstond een vechtpartij. Het slachtoffer werd hierbij geslagen en er werd meerdere keren tegen zijn hoofd geschopt, terwijl hij al op de grond lag.

Mensen die de dader herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via de Opsporingstiplijn (0800 – 6070) Anoniem melden kan ook via 0800 – 7000. Online je informatie delen kan ook via het online tipformulier.