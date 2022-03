Vierde Queer Pride Groningen vindt plaats op 29 mei op Grote Markt

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Voor de vierde keer in de historie vindt er in Groningen een Queer Pride plaats. De organisatie heeft zondag laten weten dat de volgende editie op 29 mei plaats gaat vinden.

De organisatie laat weten dat de Queer Pride Groningen gezien moet worden om elkaar te vieren en te versterken. “We hebben allemaal een aantal zware jaren doorgemaakt, vanwege de pandemie en andere politieke situaties. Hoewel we ons realiseren dat er nog een lange weg te gaan is voordat onze gemeenschap veilig, gerespecteerd en beschermd is, willen we QPG2022 toch als een moment zien om elkaar te vieren en te versterken. Radicale vreugde is ons motto, en we zijn hier om ervan te genieten.”

Het programma begint op 29 mei om 13.00 uur. Op een podium op de Grote Markt zullen toespraken en optreden plaatsvinden. Daarna vindt er een mars plaats door de stad met spandoeken en borden. Queer Pride Groningen werd voor het eerst in 2019 gehouden in Groningen.