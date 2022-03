Vier scholen in Selwerd maken het mogelijk dat Oekraïense kinderen vanaf dinsdag naar school kunnen

nieuws

CBS De Wegwijzer in Selwerd - Foto: Google Maps - Streetview

De afgelopen tien dagen is er door vier scholen in de wijk Selwerd ontzettend veel werk verzet. Met als resultaat dat achttien Oekraïense kinderen vanaf dinsdag naar school kunnen.

“Het gaat om kinderen die in de studentenflat hier in de wijk verblijven”, vertelt directeur Sarah Diekstra van CBS De Wegwijzer. “Samen met OBS De Pendinghe, SBO Bekenkampschool en de RKDBS Bisschop Bekkersschool is er het plan ontstaan om hen onderwijs aan te bieden. De samenwerking met deze scholen was er al omdat we in het project ‘positief opgroeien’ ook een samenwerkingsverband hebben. Op een gegeven moment is de gemeente Groningen aangeschoven, die gelijk enthousiast was, en zo is er een plan op tafel gekomen waarbij we alle achttien kinderen onderwijs willen geven.”

“Een ochtenddeel les geven”

De kleuters krijgen een plekje op De Pendinghe. “Zij worden opgenomen in een bestaande klas. We laten hen dus lekker meespelen met hun leeftijdgenootjes. De kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met 8 komen hier op De Wegwijzer. Het geluk wil dat we een klaslokaal leeg hadden staan. Vanaf dinsdag gaan we hen van 09.00 tot 12.00 uur les geven. Voorlopig laten we het bij een ochtenddeel. Eventueel kunnen we hen in de toekomst, in de middaguren, aan laten sluiten in al bestaande klassen. Maar dan moeten ze er wel echt aan toe zijn.”

Taalbarrière

Eén van de uitdagingen die beslecht moet worden is de taalbarrière. “We weten niet precies waar de leerlingen vandaan komen. Ik heb begrepen dat er in Oekraïne verschillende talen gesproken worden. Zo wordt er veel Russisch gesproken, maar ook Oekraïens en Hongaars. Om hier een oplossing voor te vinden hebben we verschillende dingen gedaan. In de flat hebben we bijvoorbeeld gevraagd of er wellicht ook docenten zijn die gevlucht zijn. Het geluk wil dat er onder de vluchtelingen drie docenten zijn die in Oekraïne weliswaar op een middelbare school les gaven, maar ons willen helpen om de taalbarrière te slechten.”

Gekwalificeerd personeel

Maar daar blijft het niet bij. “We vinden het belangrijk om de kwaliteit te waarborgen. Daarom willen we ook gekwalificeerd personeel aanwezig hebben. We hebben een oproep gedaan, ook onder oud-docenten van onze school. Daarop heeft een overbuurvrouw zich gemeld, twee oud-medewerkers en een leerkracht van de Bisschop Bekkersschool. Ook hebben zich Oekraïense studenten aangemeld die in Groningen verblijven. Dus we denken dat we het op die manier goed georganiseerd hebben.”

“We willen een veilige plek bieden”

De taalbarrière is één, maar we hebben het ook over mensen die gevlucht zijn uit een land dat in oorlog is. Die wellicht situaties hebben meegemaakt die niet prettig zijn geweest. “Wat we willen bieden is een veilige plek. We willen hun een ritme bieden waarbij ze uit de situatie zijn. En uiteraard hebben we hier over nagedacht. Er kan een situatie komen dat er een bericht komt dat hun vader of een oom bij de strijd in Oekraïne om het leven is gekomen. Daar zullen we dan op een goede manier mee om gaan.”

Diekstra weet niet hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen. “We weten niet hoe lang de oorlog gaat duren. We weten ook niet of er nog meer vluchtelingen gaan komen. Mochten er meer komen dan moeten we gaan kijken naar andere oplossingen.”