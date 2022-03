Vertrekkende Airbus Canadese luchtmacht vanaf Eelde trekt flink wat belangstelling

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Airbus van de Canadese luchtmacht die zondagavond landde op Groningen Airport Eelde is maandagavond weer vertrokken. Dat gebeurde onder het toeziend oog van flink wat belangstellenden.

“Zowel op de spottersplaats als bij het hek hadden verschillende mensen zich verzameld”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Het ging voornamelijk om mensen die mooie plaatjes van het vliegtuig wilden schieten. Ook op de Burgemeester J. Legroweg bleven verschillende auto’s stilstaan om even een blik te kunnen werpen.”

Het vliegtuig, een Airbus CC-150 Polaris van de Royal Canadian Air Force vertrok even na 18.00 uur vanaf Eelde. De bestemming is naar alle waarschijnlijkheid Saguenay Bagotville Airport, iets ten noorden van de stad Québec in Canada. De Airbus landde zondagavond op Eelde vanwege de grote internationale luchtmachtoefening Frisian Flag die vanaf volgende week in Leeuwarden wordt gehouden.

Bekijk hier het vertrekkende vliegtuig: