‘Verras je straat-week’ moet buurt leuker maken: “Speurtocht, stoepkrijten en nestkastjes timmeren”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In Groningen vindt van maandag 18 tot en met zondag 24 april de ‘Verras je straat-week’ plaats. Tijdens deze week is het de bedoeling om je eigen buurt leuker te maken.

“Nu het lente is, kruipen mensen weer uit hun huizen, om de straat op te gaan”, meldt de organisatie. “Alle redenen om die straat ook wat leuker te maken. Voor wie dat wil, is er dit jaar de eerste ‘Verras je straat-week’. Een week om met de buurt de straat te versieren met stoepkrijt, het drinken van een kop koffie met buurtbewoners, een speurtocht te houden of nestkastjes te timmeren.”

Mensen die op zoek zijn naar ideeën, of hoe er in een straat of buurt deelgenomen kan worden, zijn op 6 april welkom in het Floreshuis tijdens een brainstormavond. Deze avond begint om 19.30 uur. “Wil je graag iets doen, maar heb je geen idee wat? Dan is de brainstormavond ideaal. Je doet ideeën op, en we kunnen kijken waar er samengewerkt kan worden.”