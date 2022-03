Vermijd de sluiproutes in Groningen

Fase vijf, waarin gewerkt wordt aan de oostkant van het Julianaplein, is maandag begonnen. Bij inwoners van de stad Groningen is dit niet onopgemerkt gegaan. Het is namelijk erg druk vanwege sluipverkeer.

Bennie Leemhuis van GroenLinks merkt ook dat het drukker is in de stad: “Het ontgaat me niet dat het zowel in de binnenstad als op de Ringweg steeds drukker is.” Ondanks de drukte geeft Leemhuis aan dat het positief is dat er nog geen grote verkeersinfarcten hebben plaatsgevonden. “Het verkeer blijft rustig doordruppelen, wat betekent dat het nergens écht volledig vast staat.”

Daarbij drukt Leemhuis de Groningers op het hart de aangewezen adviesroutes van de stad te gebruiken en de zelfbedachte sluiproutes links te laten liggen. “Een sluiproute werkt alleen als je deze in je eentje gebruikt, wanneer meerderen dit doen staat het verkeer op andere plekken ook vast.”

Om ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk gebruik maken van de adviesroutes om op hun plek van bestemming te komen creëert de gemeente Groningen zelf ook omleidingen. Zo is de Goeman Borgesiuslaan in Helpman eenrichtingsweg geworden. Door middel van obstakels op de weg probeert de gemeente de verleiding zo klein mogelijk te maken om alsnog tegen de aangegeven richting in te rijden.

Henk Hendrinks van wijkcomité Helpman is niet blij met de situatie: “Op deze manier creëer je drukke en onveilige situaties. Mensen komen hier met name in de spitsuren langs om bijvoorbeeld hun kinderen naar school te brengen.” Verder is hij bang dat de doorlopende weg na de aanpak van het Julianaplein project ook gebruikt blijft worden, waardoor de rust niet snel terug zal keren.