Verkiezingskrant wordt deze dagen verspreid in gemeente

Foto: Henk Ellérie

Deze dagen wordt de Verkiezingskrant van de gemeente Groningen verspreid onder stemgerechtigden.

In de Verkiezingskrant staat informatie over de deelnemende partijen aan de verkiezingen. In totaal doen er zestien partijen een gooi naar raadszetels. Behalve de elf partijen die nu al in de raad zitten gaat het om de Partij voor de Zuinigheid, Partij voor het Noorden, Forum voor Democratie en Belang van Nederland. Teunis Dokter doet op een blanco kieslijst mee. Daarnaast is er in de Verkiezingskrant ook informatie te vinden wanneer je precies kunt stemmen en wat je vooral mee moet nemen als je naar het stembureau gaat. Digitaal is de krant via deze link te lezen.

Nieuw is dat de Verkiezingskrant deels in het Engels is. Bij de opkomstpercentages ziet men dat veel internationals niet naar het stembureau gaan omdat ze niet weten dat er verkiezingen zijn. Door informatie op verschillende platformen in het Engels aan te bieden hoopt men dat onder deze groep meer mensen de gang naar het stemlokaal maken.

