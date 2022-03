“Verkeer heeft zich snel aangepast aan nieuwe fase Operatie Julianaplein”

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Na wat kleine opstartproblemen is Groningen Bereikbaar tevreden hoe het doorgaande verkeer zich heeft aangepast aan fase 4 van Operatie Julianaplein.

“Het lijkt erop dat het verkeer twee dagen nodig had om aan de nieuwe situatie te wennen”, schrijft Groningen Bereikbaar. Met die nieuwe situatie wordt fase 4 bedoeld die op 28 februari van start ging. Tot en met 28 maart is het Julianaplein vrijwel volledig afgesloten. Alleen verkeer van Assen richting Hoogezand en vice versa kan via een tijdelijke weg rijden. “We zien dat de omleidingsroutes nu ook goed worden gevolgd. Ook de doorstroming op de N372 is verbeterd. De Laan Corpus den Hoorn en de Paterswoldseweg blijven wel wat druk, maar het verkeer stroom wel door.”

Verkeersdrukte nam af

Ook tijdens de spits ziet men dagelijks verkeersdrukte ontstaan op de westelijke ringweg richting het Vrijheidsplein “Via verschillende kanalen is er aandacht gevraagd voor het ritsen, zodat de wegcapaciteit maximaal benut wordt.” Nadat het vorige week maandag en dinsdag druk was op de weg, is het de afgelopen week rustiger geworden. “De verkeersdrukte neemt sinds vorige week woensdag af. De vertraging voor zowel het bus- als autoverkeer nam daardoor af.”

Oude Julianaplein verwijderd

Op en rond het Julianaplein is ondertussen veel werk verzet. “Vorige week hebben we een begin gemaakt met het verwijderen van de geluidsschermen langs de Maaslaan, aan de noordzijde van de ringweg. Ook hebben we twee portalen weggehaald: één op de A28 ter hoogte van Gyas, één op de ringweg ter hoogte van de Maaslaan. Bij de A28, waar het portaal stond, hebben we ongeveer 9.000 kuub grond afgegraven. Ook hebben we het asfalt van het oude Julianaplein gesloopt en de blauwe borden vanaf de westelijke ringweg tot en met het Julianaplein verwijderd.”

Grondwerkzaamheden

Komende week staat vooral in het teken van grondwerkzaamheden. “Bij de oude A28 maken we een ondergrond voor de tijdelijke baan voor verkeer vanuit de richting Drachten richting Assen. Ook maken we een ondergrond voor de lus waarover het verkeer in de eindsituatie rijdt vanuit de richting Drachten richting het centrum. Deze ondergrond bouwen we op met gewapende grond. Aan de westzijde van de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal gaan we piepschuimblokken aanleggen. Hierop gaan we de verbinding van de tijdelijke brug op de N7 bouwen.”