Vergevorderd plan voor nieuw oorlogsmonument in Haren

nieuws

Het huidige oorlogsmonument voor de Dorpskerk in Haren - Foto via 4 Mei Comité Haren

Het plan van het 4 Mei Comité in Haren voor een nieuwe gedenksteen voor de oorlogsslachtoffers voor de Harener Dorpskerk is in een vergevorderd stadium. Het comité wil dit keer geen namen missen voor het monument en doet dan ook een oproep aan Harenaren en betrokkenen om mee te denken.

Het nieuwe monument moet de huidige gedenksteen uit 2008 gaan vervangen. Aanvankelijk was het de bedoeling om het nieuwe monument voor de komende 4 mei te plaatsen. Maar volgens het comité vergt het onderzoek naar de namen die op de steen moeten meer tijd.

“We streven grote zorgvuldigheid na”, stelt comité-voorzitter Klaas Drenth. “In het afgelopen jaar zijn er al namen aan de lijst toegevoegd. David Hulleman en Klaas Zeldenrust zijn diep in de

archieven gedoken. Ze konden bovendien gebruik maken van het digitale archief van de vorig jaar overleden Wil Legemaat, die voor haar boek ‘Van kwaad tot onvoorstelbaar erger’ (Harener Historische Reeks deel 15) met anderen al veel vooronderzoek verrichtte.”

Het nieuwe monument zal in elk geval 71 namen tellen en waarschijnlijk dus één of enkele meer. Naast een nieuwe gedenksteen bij de Dorpskerk komt er ook een digitaal monument. Op deze website zullen de levensverhalen, foto’s en adressen van de omgekomen dorpsbewoners worden vermeld.