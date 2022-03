Verdachte (28) geeft toe te hebben geschoten op Populierenlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De persoon die op 13 oktober vorig een 30-jarige man neerschoot op de Populierenlaan in Selwerd, is een 28-jarige man uit de Stad. Volgens RTV Noord bekende de man maandagochtend de schutter te zijn, tijdens een pro-formazitting in de zaak.

De Stadjer zit sinds 1 december achter slot en grendel, nadat hij samen met een 27-jarige plaatsgenoot werd aangehouden als verdachte van het schietincident. De 28-jarige man stelt op het dertigjarige slachtoffer te hebben geschoten, omdat deze hem aanviel met een mes.

Het OM wil de 28-jarige man veroordelen voor poging tot moord. Bij het schietincident raakte het dertigjarige slachtoffer gewond aan een been. De politie zette vervolgens een zoekactie op touw, waarna op 1 december twee verdachten werden ingerekend.

Eind mei wordt de strafzaak tegen de schutter inhoudelijk behandeld. Dan zal het Openbaar Ministerie laten weten welke straf de Stadjer zou moeten krijgen voor de schietpartij.