Verdachte steekpartij in Bedum kreeg hulp van scooterrijder en ‘belangrijke getuige’

Foto: Remco v/d Berg (112 Groningen)

De achttienjarige man uit Groningen, die ervan wordt verdacht dat hij zijn 52-jarige vader heeft neergestoken bij een woning aan de Wroetende Mol in Bedum, kreeg vermoedelijk hulp van een scooterbestuurder bij zijn kortdurende vlucht. Ook is de politie op zoek naar een persoon aan wie de verdachte hulp vroeg rond zijn eigen verwondingen.

Dat maakte de politie maandagochtend bekend. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat verdachte na het incident, samen met een andere, nog onbekende persoon op een scooter of brommer is weggereden. De politie wil heel graag weten wie de bestuurder van deze scooter of brommer is.

Daarnaast heeft de verdachte, die zelf ook gewond raakte bij het incident, mogelijk iemand om hulp gevraagd vanwege zijn verwondingen. De politie wil graag met deze persoon in contact komen, omdat hij of zij belangrijke informatie heeft die van belang kan zijn in het onderzoek.

Bij het steekincident, wat plaatsvond in de avond van donderdag 10 maart, raakte een 52-jarige man uit Bedum gewond. Na het incident is de achttienjarige verdachte gevlucht, maar werd kort na het incident al aangehouden in de Stad.

Contact opnemen met politie

Mensen die informatie hebben over de bestuurder van de scooter of weten wie de belangrijke getuige is, kunnen contact opnemen met de politie via met ons via telefoonnummer 0900 – 8844. Ook mensen die andere informatie hebben, die van belang kan zijn in dit onderzoek, kunnen via dezelfde weg contact opnemen met de politie.