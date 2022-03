Verbazing bij bruggencomités: zorgelijke ontwikkelingen en dikke middelvinger

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Voor de realisatie van de nieuwe Paddepoelsterbrug is meer onderzoek nodig, en bij de Gerrit Krolbrug is het nog maar de vraag of de tijdelijke brug er dit jaar komt. De bruggencomités spreken van zorgelijke ontwikkelingen en een dikke middelvinger.

Eerst naar de Paddepoelsterbrug. De brug werd in september 2018 aangevaren en is sindsdien niet meer bruikbaar als verbinding. Woensdag liet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer weten dat hoogte en type van de nieuwe brug zijn vastgesteld, maar dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Het antwoord leidde tot gemopper bij verschillende fracties in de gemeenteraad.

Paddepoelsterbrug: “Wij willen eerst de garantie welke type brug hier komt”

“De geloofwaardigheid in de politiek heeft een flinke deuk opgelopen”, reageert Stephan Bauman van de actiegroep Brug T’rug. “Wij wilden, net als heel veel andere betrokkenen, een lage beweegbare brug. Maar dat is nooit een serieuze optie geweest. Wij willen eerst de garantie voor welk type brug hier komt. Tot op heden is er altijd gezegd dat het een hoge brug met taluds gaat worden, maar uit de antwoorden van de wethouder lijkt het erop dat een hoge brug met trappen ook nog steeds niet uitgesloten wordt. Hij zegt dat hoogte en type zijn vastgesteld. Maar dan denk ik, wanneer dan? Ja, voor de scheepvaart is het vastgelegd, maar niet voor het wegverkeer.”

“Waar is de standvastigheid?”

Bauman vervolgt: “Sinds de aanvaring is duidelijk geworden dat Rijkswaterstaat niets met de Paddepoelsterbrug heeft. De wethouder liet zich in het begin van zijn ambtstermijn in een interview uit dat hij de brug heel snel terug wil. Nu 3,5 jaar later is er geen brug en zijn we eigenlijk niets opgeschoten. Het enige wat bereikt is, is dat de wethouder richting de wensen van Rijkswaterstaat is opgeschoven. En ik wil prima geloven dat de wethouder heel graag het beste wil voor de inwoners, maar hij, en de gemeentelijke organisatie, laten zich wel heel makkelijk wegzetten door Rijkswaterstaat. Waar is de standvastigheid? Waarom kom je niet meer op voor je inwoners?”

Gerrit Krolbrug: “De gemeente heeft nog één dag om te reageren”

Dan naar de Gerrit Krolbrug. Die werd vorig jaar mei aangevaren. Woensdag liet Broeksma weten dat het nog maar de vraag is of de tijdelijke brug dit jaar gerealiseerd kan worden. De wethouder verwijst daarbij naar de hoge staalprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt. Wel spreekt hij over een tijdelijke brug met hellingsbanen die aan de huidige voetgangersbruggen vastgemaakt moeten worden. “Dan vertel je mij nu informatie waar we al drie maanden naar zitten te vragen”, vertelt Chris van Malkenhorst van de bewonersorganisatie De Hunze – Van Starkenborgh. “Met de gemeente hebben we afgesproken dat de tijdelijke voorziening voor 1 april met ons gedeeld zou worden. We hebben nog niets gehoord. De gemeente heeft nog één dag.”

“De politiek zegt in gesprek te zijn, maar doet als puntje bij paaltje komt toch haar eigen zin”

Van Malkenhorst is duidelijk: “Als de gemeente niet met een reactie komt, dan hang ik op 1 april aan de telefoon. Laat het dan maar escaleren. We hebben het over een verbinding die dagelijks door duizenden mensen gebruikt wordt. En het lukt je als gemeente niet om in ruim tien maanden met een tijdelijke oplossing te komen. Wellicht ergens na de zomer, is nu het idee. Dan moet je je toch doodschamen? Dat is toch een hele dikke middelvinger naar al die mensen die hier dagelijks langs komen? Het geloof in een aantal bestuurders heb ik inmiddels opgezegd. En dan hoor je ze praten dat ze zo ontevreden zijn over het lage opkomstcijfer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vind dat niet vreemd. Het vertrouwen is weg. De Groningse politiek zegt in gesprek te zijn, maar doet als puntje bij paaltje komt, toch hun eigen zin. Dat hebben we gezien bij de vaststelling van de hoogte van de nieuwe brug die hier moet komen. De bestuurscultuur in Groningen moet anders. Ruim 5.000 handtekeningen hebben we hier opgehaald. Niets.”

Paddepoelsterbrug: “Ik mis de daadkracht”

Bauman sluit zich daar bij aan. “De gemeente heeft altijd gezegd, we hebben haast om de Paddepoelsterbrug te vervangen. Ik kan me herinneren dat de wethouder indertijd gezegd heeft dat hij ook zelf van de verbinding gebruik maakte. En nu zie je dat de gemeente zelf aan de bal is, en dat er maar heel weinig gebeurd. En dat is gek. Want eerder werden er door de gemeente brieven gestuurd dat de brug ook voor de ontwikkeling van Zernike heel belangrijk is. Dat snelheid belangrijk was. Ik mis de daadkracht.”

“Wat was het mooi geweest dat deze wethouder nu een handtekening had kunnen zetten”

Daarbij weet Bauman niet welke brug gebouwd gaat worden: “We weten dat er een bedrag is, en we weten dat de wethouder gezegd heeft dat er met dat bedrag de mooiste brug gebouwd gaat worden. Maar dat is toch vreemd? Het hoort toch andersom te zijn? Je gaat toch eerst bepalen wat je gaat bouwen, en dan ga je er geld voor vragen? Als het geld niet toereikend is, dan kun je naar de provincie gaan, of je kijkt in je eigen begroting of er nog ergens wat in een potje zit. Ik heb geen idee of deze wethouder terug gaat komen, maar wat was het mooi geweest dat hij nu een handtekening had kunnen zetten, dat de bouw kan gaan beginnen. In plaats daarvan hebben we te maken met iemand die niet besluitvaardig over komt, en is er de afgelopen jaren maar weinig gebeurd.”