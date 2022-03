Velocitas blijft winnen, Be Quick volgt; Mamio verslaat Amicitia

nieuws

Foto Martijn Minnema. Mamio - Amicitia VMC

In de derde klasse C van het zaterdagvoetbal leek Velocitas puntverlies te gaan leiden, won Be Quick 1887 en verspeelde HFC’15 punten. In 4C won Mamio de stadsderby tegen Amicitia VMC en haalde Lycurgus flink uit.

Door Martijn Minnema

Velocitas is koploper in 3C met 6 verliespunten minder dan Be Quick 1887. Thuis tegen Omlandia leek het er lange tijd op dat de koploper punten zou laten liggen. Bij rust stond het 0-1 achter en pas in de 78′ minuut kwam het langszij dankzij Quinn Mekel waarna Linus Kerstein in de 87′ minuut ook nog de winnende maakte voor Velocitas.

Be Quick blijf dankzij een 0-2 uitzege bij Holwierde in het spoor van Velocitas. Nummer drie HFC’15 zag het gat met de koploper groeien tot negen verliespunten. De Hoogkerkers bleven bij Aduard 2000 op 1-1 steken.

Helpman zakte naar plek 10 door een 0-1 nederlaag thuis tegen Zuidlaren.

Groen Geel-Stadspark werd afgelast.

In 4C speelt Mamio voor promotie. Het kende vanmiddag in de stadsderby tegen Amicitia VMC weinig problemen. Binnen twintig minuten stond het met 2-0 voor, dat was ook de ruststand. Na rust scoorde Mamio er nog drie maar deed ook Amicitia het net driemaal bollen, eindstand derhalve 5-3. Mamio staat tweede op vier punten van koploper Middelstum.

Subtopper Lycurgus speelde thuis tegen hekkensluiter OKVC en haalde flink uit, het werd op west End 9-0. Lycurgus staat vierde op zes punten van de koploper.