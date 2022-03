Veiligheidsregio wil nieuwe kazerne op oude busremise en oefencentrum aan Winschoterweg

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Veiligheidsregio Groningen wil de huidige brandweerkazerne aan de Sontweg gaan verplaatsen naar het terrein van de voormalige Arriva-busremise in dezelfde straat. Aan de Winschoterweg moet een nieuw Regionaal Logistiek en Oefencentrum komen.

Dat blijkt uit een onderzoek wat de Veiligheidsregio liet uitvoeren door een externe adviseur, op aandringen van de gemeente Groningen. De huidige kazerne aan de Sontweg is verouderd en daarnaast is de dekking voor brandweerzorg in de stad niet hoog genoeg. De twee nieuwe locaties kunnen de dekking aanzienlijk verhogen, zo blijkt uit het rapport.

Arriva-terrein

Op de voormalige remise (gevestigd op de kruising Sontweg/Bornholmstraat) moet een nieuwe brandweerkazerne komen te staan, met daarbij kantoren. De veiligheidsregio wil de kosten voor de nieuwe kazernes op het Arriva-terrein deels samen gaan dekken met de GGD en de gemeente Groningen, die ook een plekje in het nieuwe pand kunnen krijgen. Of alle partijen instappen in het project, is nog niet bekend.

In totaal kunnen de kosten voor de twee gebouwen samen oplopen tot zo’n zestig miljoen euro. De gemeente en de veiligheidsregio moeten voor de bouw van de nieuwe kazerne eerst nog wel in gesprek met IKEA over een grondruil of de aankoop van grond van de meubelketen.

Winschoterweg

Aan de Winschoterweg komt tegelijkertijd een nieuw oefencentrum. Het nieuwe gebouw wordt opgedeeld in twee stukken. In één deel komt ruimte voor werkplaatsen en logistiek. Het andere gedeelte, een “kopgebouw”, komen les- en examinatielokalen, een kleedruimte en een vakbekwaamheidshub.

VRG moet nog beslissen

Komende vrijdag gaat de Veiligheidsregio in gesprek over de plannen. De leden van de Veiligheidsregio moeten nog instemmen met de opzet van het bestuur van de VRG.