Veel vraag uit binnen- en buitenland naar UMCG-opleiding tot ‘orgaanperfusionist’

Foto: UMCG

Vijftien studenten uit Nederland, België en Zweden zijn in januari begonnen met de nieuwe postdoctorale opleiding tot ‘orgaanperfusionist’, waarin ze leren hoe donororganen ‘op de pomp’ gezet worden. Volgens het ziekenhuis is de vraag naar meer opleidingsplaatsen erg groot.

De eerste vijftien studenten kwamen afgelopen week bij elkaar in het Skills Center van het UMCG. De studenten leerden hier onder meer hoe ze zelf een perfusiesysteem in elkaar kunnen zetten. Met deze techniek, die ‘orgaanperfusie’ heet, kunnen donororganen nog voordat ze worden ingebracht in een patiënt worden getest en verbeterd. De eerder genoemde ‘pomp’ is een apparaat wat verschillende functies van het lichaam nabootst. Bloed, zuurstof en andere voedingsstoffen stromen door het orgaan. Daardoor wordt het sterker. Organen die vroeger werden afgekeurd, kunnen nu in sommige gevallen met perfusie wél worden gebruikt. Ook blijven de organen langer te gebruiken voor een transplantatie.

“De vraag vanuit zowel binnen- als buitenland voor de opleiding is erg groot”, vertelt Rutger Groothuis van het UMCG Transplantatiecentrum op de website van het ziekenhuis. “Toen het UMCG enkele jaren geleden zijn orgaanperfusiekamer opende, voorspelde transplantatiechirurg Robert Porte al: deze nieuwe techniek gaat tot een nieuw beroep leiden, de orgaanperfusionist. Voor een nieuw beroep heb je een nieuwe opleiding nodig. De afgelopen jaren is hier hard aan gewerkt. En met succes: de eerste vijftien studenten zijn vorige maand gestart met deze nieuwe opleiding. ”