Veel schade bij brand op balkon wooncomplex Paulus Potterstraat

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op het balkon van een wooncomplex aan de Paulus Potterstraat heeft zondagmiddag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.20 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Korte tijd later werd er assistentie gevraagd van een tweede tankautospuit. “Bij de brand komt veel rook vrij”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “De brand woedt op het balkon van een wooncomplex dat twee verdiepingen heeft. Brandweerlieden zijn druk bezig om het vuur te bestrijden.”

Rond 16.40 uur was het vuur onder controle. “De brand heeft veel schade veroorzaakt”, meldt de brandweer. “Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Over de oorzaak is nog niets bekend.