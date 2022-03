Veel animo voor nieuwe uitkijkpunten werkzaamheden zuidelijke ringweg

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Er is zaterdag veel animo voor de nieuwe uitkijkpunten waar de werkzaamheden rond de zuidelijke ringweg gevolgd kunnen worden. Dat meldt nieuwsfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl.

Het gaat om twee uitkijkpunten van beide acht meter hoog die vrijdag in gebruik zijn genomen. Met het uitkijkpunt bij de Muntinglaan, direct naast het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid, kunnen de werkzaamheden bij het Julianaplein bekeken worden. Ook is er vanaf deze plek zicht op de Julianabrug en de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. De tweede uitkijktoren is te vinden aan de Expositielaan, achter MartiniPlaza. Vanaf deze plek heeft men een goed zicht op de werkzaamheden aan het Vrijheidsplein.

“Ondanks dat het flink fris is komen veel mensen even een kijkje nemen”, vertelt Nuver. “Vooral ouders met kinderen komen een blik werpen op wat er allemaal gebeurt.” De uitkijkpunten blijven staan tot 2024.