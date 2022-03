Veegwagen gemeente Groningen krijgt tweede leven bij Noorderpoort

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Na twaalf jaar inzet op de Groningse wegen is een veegwagen van de gemeente woensdagmiddag begonnen aan een tweede leven bij Noorderpoort. Leerlingen van de opleiding Automotive mogen er nu aan sleutelen totdat de veegwagen uit elkaar valt.

Wethouder Glimina Chakor overhandigde woensdag de sleutels van de veegwagen aan de leerling-monteurs. “Het is mooi dat een nieuwe generatie monteurs het vak leert door te sleutelen aan onze veegwagen”, aldus Chakor. “Er is wel één voorwaarde. De vrachtwagen blijft eigendom van de gemeente, maar de studenten mogen er net zolang aan sleutelen totdat ‘ie uit elkaar valt’. Daarna zien we wel verder, of de veegwagen naar de sloop gaat of alsnog wordt verkocht.”

De oude vuilniswagen van de gemeente Groningen, die zeven jaar geleden aan Noorderpoort werd uitgeleend, was aan vervanging toe. Hoewel de studenten nog steeds blij waren met de vuilniswagen, waren ze toe aan een nieuwe uitdaging, zo stelt docent Wieger Bekkema op de website van de gemeente.

De veegwagen biedt volgens Bekkema een scala aan nieuwe leermogelijkheden voor de studenten: “Een andere opbouw, een ander hydraulisch systeem én een andere computertechniek: het is weer een totaal andere auto dan die we al hebben staan. Hierdoor kunnen we de opdrachten ook weer diverser maken en krijgen we een steeds uitgebreider volwaardiger lesprogramma.”