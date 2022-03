Vandalen steken fiets in brand in lift station Europapark

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht in een lift op station Groningen Europapark. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het incident heeft naar alle waarschijnlijkheid in het begin van de nacht plaatsgevonden. “Men heeft een fiets in de lift gezet en die heeft men in de brand gestoken”, vertelt Wind. “De fiets is daarbij beschadigd geraakt en ook de lift heeft schade opgelopen.” Volgens de fotograaf is de fiets inmiddels uit de lift gehaald.

De fotograaf weet verder te vertellen dat spoorbeheerder ProRail en vervoersbedrijf NS zijn geïnformeerd over de situatie.